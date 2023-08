Sulle orme del Cusanino ricordando Carestini

Al via a Filottrano alla seconda serata del festival "Sulle orme del Cusanino", la rassegna musicale, diretta dal maestro Antonio Pirozzi, che ricorda Giovanni Carestini. La voce bianca del Settecento calcò i più importanti palcoscenici dell’epoca impressionando per il suo timbro ineguagliabile e la forte presenza scenica. Giunto alla nona edizione il festival anche quest’anno propone un cartellone di altissimo livello con la presenza di artisti di chiara fama che fino a giovedì 31 si esibiranno per rendere omaggio all’illustre filottranese. Stasera, alle ore 21.30, torna, a grande richiesta, l’Orchestra fiati di Ancona che si esibirà in piazza Cavour, davanti al palazzo del Comune, proponendo un repertorio variegato che andrà dal classico al pop. Domani, invece, al San Francesco, una serata dedicata alle arie e autori dell’epoca del Carestini con l’Orchestra barocca del Cusanino e Raffaele Pe, uno dei controtenori più apprezzati sulla scena internazionale.

Tutti gli appuntamenti, tra l’altro, sono ad ingresso gratuito.

Silvia Santini