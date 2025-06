"Sull’Urbani solo critiche strumentali. Organico potenziato, parlano i numeri"

Critiche dal Tribunale del Malato e dal Comitato in difesa dell’ospedale per l’organico dell’Urbani e l’utilizzo dei medici anche per garantire i servizi a Cingoli. La direzione strategica dell’Ast prende posizione per ricordare "a scanso di equivoci, quanto siano invece stati potenziati tutti i servizi. Nell’ultimo anno e mezzo, da gennaio 2024 ad oggi, ben 288 assunzioni su Jesi, di cui 81 dirigenti medici e 207 tra personale sanitario (non medico), tecnico e amministrativo. Tutte queste assunzioni, nelle loro varie modalità contrattuali, stanno permettendo di andare nella direzione prefissata ovvero di rendere l’ospedale di Jesi un polo di elevata professionalità. Le critiche dovrebbero essere sempre costruttive e non strumentali. Facendo parlare i fatti, asserire che l’ospedale di Jesi viene depauperato di personale proprio in questo momento, appare alquanto curioso. Mai come in questo momento a Jesi è stato assunto tanto personale cosi come in altri presidi dove i medici si spostano su base volontaria e ciò sta permettendo anche di ridurre la mobilità verso altri plessi. Sull’affermazione che ’a Cingoli la copertura medica sia garantita H24, mentre a Jesi in molte fasce orarie a gestire le urgenze siano solo gli infermieri’ si suppone sia riferita alla Potes di Jesi che invece, in direzione esattamente opposta alla critica riportata, si arricchisce da luglio di 3 anestesisti che assicureranno la presenza medica proprio nella Potes di Jesi. Sono in pectore inoltre a breve, tra luglio e agosto, ulteriori assunzioni (ad es. per la Chirurgia, l’Urologia e la Cardiologia di Jesi), anche di personale infermieristico. Per il Pronto Soccorso si stanno studiando altri progetti che a breve saranno resi noti aumentando l’efficienza dello stesso. Il settore dell’Emergenza Urgenza vedrà dunque un potenziamento essendo in fase di inserimento nuovo personale che permetterà di limitare al minimo l’uso delle cooperative, vedasi l’assunzione di 4 medici che stanno operando presso la struttura jesina.