"Sulvic Music Awards", sul palco gli Operapop e l’attore Luca Violini

Una sorpresa importante caratterizzerà l’apertura dello spettacolo ‘Sulvic Music Awards’ di domani (ore 17.30) allo Sperimentale di Ancona.

Qui, per ricordare i due storici impresari Vittorio Sulpizi e Mario Vico, interverrà un vero big della canzone italiana. Con i dieci concorrenti in gara ci saranno due ospiti d’onore: gli Operapop, con il loro repertorio melodico, e Mario Rosati, protagonista di eccezionali cover di Renato Zero. L’attore Luca Violini leggerà poi alcuni episodi dell’avventurosa vita dei due impresari che lanciarono fra gli altri Celentano, e organizzarono indimenticabili eventi e tour di artisti come Caterina Caselli, Modugno, Mina, Morandi, Equipe 84, Mal, Antoine e tanti altri. L’evento voluto dalla Sulvic di oggi (i figli di Mario e Vittorio) permetterà al vincitore di partecipare al ‘Gran Gala delle Marche’. Il ricavato di domani (ingresso 15 euro) andrà al progetto della Scuola per disabilità psichiche ‘Una vela per tutti’ dello Yacht Club di Ancona.