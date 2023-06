"Summer experience" Treni e bus, obiettivo mare

di Sara Ferreri

Al via domenica prossima anche nelle Marche la "Trenitalia summer experience": più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo, ma anche promozioni ad hoc per famiglie (sui regionali, dal 12 giugno, i bambini fino a 15 anni viaggiano gratis tutti i giorni accompagnati da un adulto over 25) e giovani e un’attenzione a chi sceglie di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe. Tra le novità il treno Nightjet per raggiungere direttamente dalle Marche Austria e Germania: partirà da Ancona alle 21.15 per arrivare a Salisburgo alle 6.49, a Vienna alle 8.52 e a Monaco alle 9.20 con la possibilità di prenotare cuccette e vagone letto riservandosi anche uno scomparto. Per raggiungere la perla del Conero ci sono ogni giorno 43 corse, che faranno la spola tra la stazione di Ancona centrale e la caratteristica piazzetta di Portonovo. Saranno 22 quelle in partenza dalla città dorica dalle 7.35 alle 18.25 e 21 quelle per il ritorno, dalle 8.10 alle 19. Cresce anche l’offerta per l’aeroporto Internazionale di Ancona, per agevolare i flussi turistici nel territorio marchigiano: quattro nuovi treni tra Ancona e Jesi e tre nuove fermate per treni già esistenti, portano a 37 (7 in più) i collegamenti complessivi che ogni giorno fermano al Sanzio. Ma sarà più facile anche raggiungere le località balneari in treno: due i nuovi collegamenti festivi tra Fabriano e Senigallia, in partenza dalla città della carta alle 8.05 e arrivo nella spiaggia di velluto alle 9.31 e ritorno da Senigallia alle 19.02. A questi si aggiungono altri 8 treni da e per Fabriano con nuova fermata alla stazione di Palombina, per 14 treni al giorno.

Previsto anche un nuovo collegamento festivo pomeridiano, sulla linea adriatica in partenza da San Benedetto del Tronto alle 14.57 e arrivo a Bologna alle 18.33 e ripartenza da Bologna alle 19.12 per il rientro su Ancona. Attivati anche due nuovi collegamenti festivi tra Ancona e San Benedetto con partenza alle 14.15 e 15.45. Inoltre, rinforzi aggiuntivi del venerdì da Ancona a Rimini con partenza alle 10.10 e da San Benedetto ad Ancona in tarda serata. Nuovo servizio anche i lunedì estivi da Fidenza (8.20) ad Ancona (12.38). Tornano per tutta l’estate sui treni del Regionale anche le carrozze "tuttobici" dedicate al trasporto delle due ruote: saranno 24 tra Ancona – San Benedetto, Ancona – Fabriano e Ancona – Rimini, i treni che ogni giorno avranno questa possibilità con tanto di prese elettriche per ricaricare i modelli di nuova generazione. "Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend"spiega Luigi Corradi, Ad di Trenitalia. Salgono a 30 i Frecciarossa della linea adriatica che ogni giorno uniscono le Marche con il Nord e il Sud del Paese e nel week end ci saranno due nuovi Frecciarossa tra Bolzano e Ancona a altrettanti a Senigallia. Più 28 Intercity per le principali località balneari marchigiane.