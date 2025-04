Summer Jamboree, ecco la locandina

Il "Summer Jamboree" di Senigallia compie il suo quarto di secolo di vita, e per l’occasione si regala una locandina in cui il numero 25 campeggia in primo piano, racchiudendo tutte le immagini di quelle più belle realizzate negli ultimi anni. Un vero e proprio tour della città: da Piazza Garibaldi alla Rotonda a Mare, passando per i Portici Ercolani, piazza Roma, la Rocca Roveresca fino a Porta Lambertina. Protagonista quest’anno è una famiglia giovane e sorridente nella sua Chevrolet decappottabile che arriva sulla spiaggia di velluto sullo sfondo della Rotonda e del Monte Conero, simboli della riviera adriatica e delle Marche. E’ stata scelta una famiglia proprio per voler affermare e confermare la caratteristica fondamentale del Summer Jamboree, quella di essere un festival inclusivo e coinvolgente che rende la musica protagonista indiscussa, al centro di un dialogo intergenerazionale e creativo. Dai bimbi in braccio ai genitori ai ragazzi ventenni, trentenni e quarantenni, per arrivare ai nonni che ballano sulla spiaggia e per le vie del centro assieme ai nipoti.

Un festival per tutti, che ha saputo unire le generazioni, trasformando ogni angolo della città in una festa condivisa, senza tempo. Il festival è diventato un simbolo dell’estate, capace di parlare a tutte le generazioni attraverso il linguaggio universale del rock’n’roll. Il legame tra passato e presente, infatti, si contamina e si arricchisce attraverso quei generi musicali che continuano ad influenzare e ispirare le nuove generazioni, come Rock’n’Roll, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western Swing. Le locandine dal sapore vintage che accompagnano il festival dai primi anni 2000 sono ormai diventate un must tra i collezionisti e ogni anno fanno assaporare i colori, il sound e le vibrazioni dell’atmosfera che si respirerà a Senigallia in quei giorni.

L’edizione 2025, poi, in programma dall’1 al 10 agosto, si arricchisce di un prefestival, portando a dieci le giornate di appuntamenti. Quindi anche l’immagine del festival non poteva che essere speciale, una summa dei suoi primi 25 anni con i luoghi iconici di Senigallia che lo ospitano, in un’esplosione di vitalità, memoria condivisa e promesse d’estate. A due decenni e mezzo dalla sua nascita, il ‘Summer Jamboree’ continua ad essere un punto di riferimento per chi cerca non solo concerti, ma esperienze autentiche, emozioni vere e una narrazione culturale unica nel panorama estivo italiano. Come ogni anno e ancora di più per questa edizione speciale, il ‘Summer Jamboree’ sarà un incredibile viaggio al di là del tempo, un evento indimenticabile con grandi ospiti e artisti che faranno vibrare le strade e le piazze con i suoni che hanno fatto innamorare intere generazioni. Una line up di grande ricerca con nomi che solo l’unicità del ‘Summer Jamboree’ è in grado di mettere insieme per una dieci giorni di musica, balli, cultura, mercatini, grandi show e incontri che trasformeranno la città nella capitale mondiale del rock’n’roll.