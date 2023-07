Summer Jamboree: inizia la grande festa

Rock’n Roll e Swing, finito il countdown per il Summer Jamboree, da oggi alle 11,30 si balla fino alle 18: gli appassionati potranno seguire lezioni di Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie e Solo Jazz al Teatro La Fenice. Le iscrizioni si possono effettuare dalle 10 alle 11 alla Rotonda a Mare dove dalle 10.30 alle 13.30 si terrà il Boot Camp, un corso intensivo di ballo pensato per migliorare il proprio stile in brevissimo tempo. Rotonda a Mare protagonista per il suo 90esimo compleanno: in piazzale della Libertà dalle 17 alle 24 va in scena l’imperdibile spettacolo del Fearless Devid Motordrome l’ultimo e l’unico rimasto in Italia tra i 20 al mondo. Con uno spettacolo che definire "vintage" è veramente riduttivo, proprio come un tempo si potranno ammirare moto d’epoca Indian sfrecciare su pista, un’esperienza davvero unica! Ingresso adulti 5 euro, bambini fino 10 anni 3 euro. Quest’anno torna anche il doppio Beach-side Record Hop, sul lungomare di Levante e su quello di Ponente. Insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul L. Mare D. Alighieri dalle 12 alle 19, l’Hawaiian Beach trasformerà un pezzo della spiaggia di velluto in un suggestivo scenario esotico. Tutti i giorni sulla spiaggia libera del lungomare Mameli all’altezza del civico 93, dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale, si potrà assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, cullati dalla musica di tanti DJs. Mentre tutti i giorni, dalle 9 alle 21 presso il Centro Commerciale Il Maestrale, la selezione di fotografie della mostra Rock’n’Roll is a State of the Soul: l’esposizione celebra il ventennale di quello che è diventato nel tempo il più grande Festival del genere al mondo, raccontato da grandi fotografi che ne hanno saputo catturare lo spirito più autentico.

Ad aprire le danze sullo stage della Rocca Roveresca ci sarà ci sarà Jason Starday accompagnato dalla fantastica house band del festival The Good Fellas, anche conosciuti come i Gangster dello Swing. L’artista, è già il più suonato dai DJ di tutto il mondo e con il suo 45 giri sta davvero spopolando. Sempre stasera sul main stage di Piazza Garibaldi, invece, salirà per primo il giovane Glenn Doran, considerato astro nascente della countryside: con un Hillbilly che ricorda le grandi voci dell’epoca, Glenn Doran è quasi l’unico a riproporre questo genere. Dopo di lui, sarà la volta di Cosimo and The Hot Coals, una band che sta spopolando sui social con più di 20 milioni di views.