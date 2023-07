Summer Jamboree, Un'Esperienza Unica per Ammirare Moto d'Epoca Indian

Il Summer Jamboree cala gli assi, per la prima volta in scena lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome funzionante: un antico motordrome datato 1937, di provenienza olandese. È l’ultimo e unico motordrome rimasto in Italia e fa parte di una ristretta cerchia di appena 20 esemplari esistenti in tutti il mondo. Dopo anni di restauri e lavori, il Fearless Devid Motordrome è tornato è sarà presente per tutta la durata del Festival, in programma dal 29 luglio al 6 agosto, sarà posizionato in Piazzale della Libertà ed è lì che si potranno ammirare moto d’epoca Indian sfrecciare su pista, un’esperienza unica e imperdibile. Ma il cartellone della XXIII "Hottest Rockin’ Holiday on Earth", così come viene citato il festival dalla sua community sparsa in tutto il globo, ospiterà incredibili artisti internazionali che stanno scrivendo la storia del Rock’n’Roll, raccontato in tutte le sue declinazioni: R’n’R, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing. Una musica che negli anni è diventata un culto, che si tramanda di generazione in generazione, sempre attuale e in grado di fare breccia tra la popolazione di tutte le età. E anche quest’anno sarà possibile trascorrere dei pomeriggio all’insegna del Rock nell’Hawaiian Beach sul lungomare Mameli, ma il vero fulcro della manifestazione sarà ancora una volta il centro storico che è pronto a tornare indietro nel tempo. Sul palco di piazza Garibaldi si esibiranno i grandi ospiti di questa edizione, mentre nel parterre della Rocca Roveresca sarà posizionato il main stage. Non mancherà, come da tradizione, il vintage market in piazza del Duca e anche quest’anno sarà possibile regalarsi un sogno trascorrendo le serate, da mezzanotte alle quattro, alla Rotonda a Mare.