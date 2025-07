Summer, le notti ‘hard‘. Show dei Thirty Seconds e stasera Till Lindemann

Per i Thirty Seconds to Mars si sono riviste ieri le scene “bibliche“ dell’attesa fin dal mattino dei/delle fan più o meno attrezzati/e contro il caldo per accedere all’ingresso anticipato al concerto (nella foto). Ancora protagonista il caldo, nella serata aperta dai tre ragazzi dei Les Votives che, nati da X-Factor, sperano di ricalcare le orme dei Maneskin e comunque bravi a “tenere“ il palco davanti a tante persone (molti gli stranieri) che non li avevano mai ascoltati.

La musica ha conquistato la platea degli oltre settemila fan letteralmente stregati (anche) dalla devastante presenza scenica di Jared Leto, che, vale ricordarlo, è anche attore, premiato con un Oscar.

Tanto rock, dal metal al progressive, dall’emo-dark al soul, con una parte acustica e le tante hit che hanno resi celebri i Thirty, a partire da “Kings and Queens“ e “Up in the air“, dopo l’intro di “Monolith“. E ancora, tra le altre, “This Is War“, “From Yesterday“, “The kill“ e “Closer to the edge“, che chiude in bellezza un set energico e molto coinvolgente, con i fan più fortunati a “conquistarsi“ il palco.

E stasera sarà ancora rock: alle 20.30 in scena i Lacuna Coil di Cristina Scabbia e, a seguire, il protagonista Till Lindemann.

Paolo Ceragioli