Summit dell’autotrasporto: pesa il caro gasolio

Il caro gasolio torna ad incidere pesantemente sui bilanci aziendali delle imprese di autotrasporto. Un settore che nelle Marche conta 4mila aziende attive delle quali il 70% artigiane, con più di 12mila addetti. Un comparto che movimenta oltre l’85% delle merci e per il quale Confartigianato Trasporti è tornata a rivolgere un appello al Governo mettendo in luce le forti criticità del settore e l’esigenza di trovare soluzioni immediate e sostegni per le imprese con l’istituzione di uno specifico fondo per ridurre le accise. Si confida nel buon esito dell’incontro che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per questo mercoledì. Il continuo rincaro del prezzo del carburante sta mettendo a rischio il futuro delle imprese e degli operatori. Lo hanno ribadito i vertici nazionali di Confartigianato Trasporti il Presidente Amedeo Genedani e il Segretario Sergio Lo Monte, a Macerata nel corso di un incontro organizzato da Confartigianato Trasporti Marche e Transport Service.

Nel corso del convegno sono stati affrontati i temi inerenti le infrastrutture come ad esempio la realizzazione della Fano-Grosseto, della terza corsia A14 nella tratta Marche sud, la Orte- Falconara, il nuovo tracciato ferroviario dell’alta velocità per l’intera regione Marche, le grandi opere portuali, l’uscita dal porto a nord per la quale è in fase di assegnazione la gara d’appalto.