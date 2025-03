Summit per l’Europa. Tutta Forza Italia riunita. Arriva anche la Metsola

Forza Italia confermerà il proprio impegno europeista sabato 8 marzo ad Ancona, manifestazione alla quale parteciperà Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. L’evento di Ancona rientra in una serie di manifestazioni in vista del congresso del Ppe che si terrà a Valencia il 29 e 30 aprile. Ecco dunque l’annuncio ufficiale di Forza Italia che coinvolge la nostra città.

Il segretario, Antonio Tajani, i ministri e i dirigenti FI affronteranno le questioni europee ancora aperte, dal futuro del nostro Continente all’importanza di un Occidente "unito per difendere i valori che sono alla base del bene comune e dei principi di convivenza fra i popoli". All’evento parteciperà anche il Commissario europeo Tzitzikstas "con il quale verranno affrontati i temi cruciali legati alle infrastrutture strategiche per il commercio e i collegamenti".

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, osserva che "sappiamo tutti che le catene di approvvigionamento e le nostre reti sono fondamentali per il rilancio interno, ma anche e soprattutto per il rilancio e la competitività dell’Unione. Ancona con il suo porto e le sue infrastrutture è stata scelta proprio come luogo strategico sul quale costruire le nostre strategie future. Siamo fieri e orgogliosi di poter ospitare questo importante evento".