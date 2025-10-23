Summit tra la sindaca e il generale Tomassini, alla guida dei finanzieri

Incontro al Castello di Falconara Alta tra il sindaco Stefania Signorini e il generale Carlo Tomassini, nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, in carica dal 30 settembre.

Era presente, ieri mattina, anche il capitano Raffaele Murra, comandante della Compagnia di Falconara.

Nel corso del colloquio si è discusso delle caratteristiche del territorio comunale, che ospita l’aeroporto regionale e importanti realtà industriali come la raffineria: in entrambe le realtà economiche, le Fiamme Gialle svolgono servizio di vigilanza con presidi fissi.

"È stato un onore accogliere al Castello il generale Carlo Tomassini – ha detto il sindaco Signorini –. Un’importante occasione per rafforzare il dialogo e la sinergia tra istituzioni, soprattutto in un territorio come il nostro, che presenta peculiarità significative dal punto di vista economico e strategico, come l’aeroporto regionale e la presenza della raffineria. La costante attenzione delle Fiamme Gialle rappresenta per noi una importante garanzia della legalità e della sicurezza. Insieme al generale Tomassini e al capitano Murra abbiamo ribadito l’impegno comune per una collaborazione sempre più stretta, a tutela dei cittadini e della trasparenza".