Summit tra Msc e Comune. Crociere, futuro in forse

La storia del Molo ‘Grandi navi’ alla Rotonda non è finita. Oggi il sindaco Daniele Silvetti incontrerà per la seconda i vertici Msc per capire il futuro delle crociere in città. Il rischio di un addio della grande compagnia, molto attiva in altri settori come i container, è concreto.

All’interno degli ambienti portuali intanto c’è grande fermento. Il primo cittadino da giorni sta incontrando le varie categorie di lavoratori, sia all’interno che all’esterno dello scalo per tastare il polso della situazione e capire le loro esigenze. Abbandonare il progetto dell’hub Msc da molti non è visto in maniera favorevole.

Un percorso iniziato ben prima dell’emergenza pandemica che aveva assolto una serie di compiti, tra cui ricevere l’ok dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Una delle ipotesi sul tavolo, ossia appunto la scelta del grande gruppo crocieristico svizzero di lasciare Ancona e optare per un altro scalo dell’Adriatico (Ravenna è tra quelli in pole position) dove creare il suo hub e attivare un programma, preoccupa ambienti e lavoratori: "Se Msc lascia il nostro scalo è una brutta notizia per molti. Speriamo non succeda, ma non mi meraviglierei che accadesse. Rischio ambientale? Sappiamo bene che le navi di nuova concezione sono tutte dotate del sistema di elettrificazione".

Così uno degli operatori portuali di maggior esperienza che ha deciso di parlare al Carlino chiedendo l’anonimato. Una carriera ultradecennale nell’ambito portuale come rappresentante di punta di una delle categorie operative (piloti, ormeggiatori, portuali, mezzi meccanici, società armatrici e così via, ndr.) e il timore di veder passare un treno che poi sarebbe difficile riprendere se non si sale subito e nei migliore dei modi.

"La mia preoccupazione, condivisa con tanti altri, riguarda il calo di lavoro ulteriore all’interno del porto e le possibili conseguenze occupazionali e non solo in futuro – spiega l’operatore portuale –. Quel progetto del molo per le navi da crociera era andato molto avanti, le fasi propedeutiche erano concluse. Adesso le istituzioni puntano alla ‘penisola’, ma a differenza del molo, per quell’opera esiste solo un disegno. Realizzare quell’opera in cinque anni? Non ci credo, ancora vanno recuperate le banchine 27 e 28 (la banchina Marche, ndr.) e i tempi sono lunghi. Detto questo l’una non dovrebbe escludere l’altra come invece sta accadendo".

Oggi, comunque, potrebbe essere la giornata decisiva per capire quale sarà la rotta.