Summit tra Regione ed Enac. Avanti con SkyAlps e bando

Riunione operativa, ieri tra il governatore Francesco Acquaroli e lo stato maggiore dell’Ente nazionale dell’aviazione civile. A Palazzo Raffaello sono arrivati il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, il direttore generale Alessio Quaranta e la direttrice territoriale Silvia Ceccarelli. Sul tavolo il futuro della continuità territoriale da e per l’Ancona International Airport. E ovvero quei voli per Roma, Milano e Napoli che assicurano alle Marche collegamenti diretti via cielo ai grandi hub internazionali, visti i cronici disagi utilizzando le altre infrastrutture. Il servizio di continuità, oggi, non fa parlare di sé per i disservizi pressoché quotidiani e le battaglie legali in quanto, a detta dei viaggiatori, sarebbe nettamente migliorato – specie nella puntualità – dall’avvento di SkyAlps. La presenza della compagnia altoatesina, tuttavia, sarebbe ancora a tempo, in quanto aveva aderito alla procedura d’emergenza – proprio dell’Enac – dopo la recessione anticipata del bando di Aeroitalia. SkyAlps ha iniziato a operare il primo aprile. In un primo momento, confermando l’attività per soli 45 giorni e, dunque, fino al 15 maggio. In realtà, pur senza comunicazioni ufficiali, il servizio sta proseguendo e così sarà, almeno, fino al prossimo 2 giugno. C’è infatti la possibilità di estendere i voli fino a ottobre, il mese ipotetico in cui dovrà essere emesso il nuovo bando, quello definitivo, per la continuità territoriale.

Ieri, a margine dell’incontro, Acquaroli ha spiegato che si è trattato di una riunione tecnica per capire come "riprendere il bando interrotto della continuità territoriale, ora in affidamento temporaneo". Non ci sarebbe ancora una data, ma sicuramente "c’è un percorso", ha aggiunto il presidente. Quel percorso che porterà Enac a bandire la nuova procedura, magari più sostenibile per i vettori che si affacceranno per volare su Ancona. È nota, poi, la volontà del governatore di voler irrobustire l’offerta per Roma, oggi su due giorni con SkyAlps. E se fossero proprio la compagnia con sede a Bolzano a proseguire fino al nuovo bando? Lo scenario che si starebbe profilando è proprio questo. Ma, dal 2 giugno, con un nuovo velivolo per il periodo estivo: un Atr, che abbasserebbe i consumi, al posto del Dash Q-400. L’altro aspetto da chiarire è quello legato alle penali di Aeroitalia: quei fondi, per Regione ed Enac, rappresenterebbero un tesoretto a disposizione della continuità territoriale. Fondi pubblici dei quali, senza sconti, nessuno vorrebbe privarsi.