"Suo figlio ha investito una bimba" Anziana vittima di truffa telefonica

"Suo figlio Michele ha investito una bimba. Sono il suo avvocato ha bisogno di 500 euro per sistemare tutto senza avere problemi".

Questo si è sentito dire una donna anziana fabrianese raggiunta al telefono nei giorni scorsi in casa. In realtà si trattava di una truffa telefonica, quella diffusa un po’ ovunque del finto avvocato che avrebbe tentato almeno altri tre raggiri nelle ultime ore, solo per restare nella città della carta.

La vittima stavolta nonostante lo spavento iniziale per fortuna non ha creduto fino in fondo a quel presunto avvocato e dopo aver chiuso la telefonata ha immediatamente chiamato suo figlio che era ignaro di tutto e le ha chiesto di non aprire a nessuno alla porta e di non rispondere nemmeno più al telefono. Dunque nessun incidente, nessuna bimba ferita, né soldi da versare.

I malviventi nei giorni scorsi avrebbero chiamato a casa di almeno quattro famiglie dove abitano anziani, informandosi anche sui nomi dei loro figli o nipoti per cercare di spillare qualche centinaio di euro a persone che spesso non hanno gli strumenti per difendersi.

Sui colpi, per fortuna a quanto pare tutti tentati, indagano le forze dell’ordine alle quali si sono rivolte le famiglie degli anziani che hanno ricevuto le telefonate di allarme. La raccomandazione è sempre quella di segnalare persone o movimenti sospetti alle forze dell’ordine così da stroncare sul nascere ogni tipo di reato.

Sa.fe.