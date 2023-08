"Suo nipote non ha saldato la carta di credito": era una truffa

In casa squilla il telefono, un’anziana risponde e dall’altra parte della cornetta una voce la allarma: "Suo nipote non ha saldato la carta di credito, servono 6mila euro". E’ bastato questo per far cadere una 75enne nella trappola delle truffe telefoniche. La donna infatti, presa dalla preoccupazione per il nipote ha preparato tutto quello che aveva di valore in casa, soldi e monili d’oro, per consegnarli ad un complice del truffatore al telefono. E’ successo nel pomeriggio di giovedì. Solo dopo ha capito che c’era qualcosa che non andava e ha chiamato la polizia ma era tardi. I truffatori infatti hanno agito con astuzia, lasciandole credere che il figlio (il padre del nipote) era stato trattenuto dalle forze dell’ordine proprio per i debiti della prole e che non lo avrebbero rilasciato se il pagamento non veniva subito effettuato. Alla donna ha chiesto il suo numero di cellulare e quello del marito poi lei è stata contattata da un complice che si è spacciato proprio per il nipote della coppia. Un altro telefonava al marito invitandolo a raggiungere l’ufficio postale. Nel frattempo l’anziana ha raccolto oggetti di valore corrispondente alla cifra richiesta, quasi 6mila euro, e sempre telefonicamente il finto operatore le comunicava l’impossibilità di raggiungere l’abitazione ma che avrebbe mandato un suo amico fidato. Quest’ultimo è arrivato in casa e preso il denaro e l’oro si è poi dileguato.Un tentativo non andato a buon fine, dello stesso tenore del precedente, è accaduto mercoledì mattina ma l’anziana ha chiamato subito i 112. Un altro cittadino è stato invece truffato con un acquisto online, ha ordinato un apparecchio dentale ma gli sono arrivati solo calchi in plastica.