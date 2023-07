Suoceri condannati per Stalking, Cognato assolto

I suoceri condannati ad un anno per stalking. Per il cognato invece, accusato di minacce, non luogo a procedere. Si è chiuso così ieri il processo in abbreviato per una coppia kosovara che avrebbe perseguitato la moglie del figlio, proponendole anche di prostituirsi pur di pagare loro dei soldi con cadenza mensile. A formulare la sentenza è stata la gup Francesca De Palma. Vittima una 24enne italiana di origine tunisina. La giovane pensava di aver spostato l’amore della sua vita ma dopo una breve convivenza ad Ancona aveva capito che quell’uomo aveva molti problemi, anche con la giustizia. Dal momento in cui ha provato ad allontanarsi da lui si è scatenato l’inferno. Minacce, pedinamenti e anche il rischio che venisse rapita la figlioletta di appena tre anni. Contro di lei il marito, un kosovaro di 29 anni, i suoceri di 50 e 49 anni e il cognato, 22enne. Per due anni, dal 2020 al 2022, la giovane avrebbe subito di tutto fino a quando non ha denunciato coniuge e parenti ai carabinieri. Il marito attualmente è irreperibile. Tra le vessazioni subite anche quella di dover pagare i suoceri. Un giorno le avrebbero detto che se non aveva i soldi per loro poteva andare a prostituirsi. Il cognato, nell’estate del 2020, avrebbe minacciata la 24enne così: "Ti faccio prendere fuoco te, la tua casa, la tua famiglia". La giovane era parte civile con l’avvocato Emanuela Bruno, gli imputati erano difesi dall’avvocato Maila Catani.