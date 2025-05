Suona al vicino che lo prende a bastonate

Suona al vicino di casa perché ha una perdita d’acqua ma questo lo prende a bastonate con una tavoletta di legno. Protagonisti due anziani, 74 anni il presunto aggressore e 85 anni la vittima, che dopo aver preso le botte lo ha denunciato alla polizia facendolo finire a processo per lesioni aggravate davanti alla giudice Tiziana Fancello. L’anziano ha riportato 40 giorni di prognosi. Il fatto risale al 18 settembre del 2023, a Sappanico. Era mattina quando l’85enne, che si è costituito parte civile con l’avvocato Jacopo Saccomani, ha raggiunto la villetta del vicino che abita a meno di cento metri da casa sua. Stando alle accuse c’era una perdita di acqua, nel sistema fognario, che proveniva dalla proprietà del 74enne. Il rigolo finiva sul terreno dell’altro creando anche delle pozze. I due avevano già discusso per questo e il presunto aggressore si era impegnato per risolvere il problema. Continuando a vedere l’acqua però l’85enne era andato a chiedere aggiornamenti. Dopo aver suonato sarebbe arrivato il picchiatore che lo avrebbe tirato dentro per la maglietta prendendo la tavoletta di legno da terra per colpirlo in testa. Poi lo avrebbe peso a calci sul costato dicendogli "alzati, non fare l’attore, hai invaso la mia proprietà ora ti denuncio". La vittima ha gridato aiuto chiamando la moglie che arrivata alla villetta ha trovato il cancello chiuso senza poter soccorrere il marito. Nel frattempo sono arrivati anche il figlio e il nipote. Quest’ultimo ha scavalcato il cancello per aiutare il nonno, ancora per terra sul giardino del vicino. Poi è arrivata la polizia e il 118 per portare in ospedale l’85enne. Diversa la versione dell’imputato, difeso dall’avvocato Andrea Michetti, secondo il quale il vicino sarebbe entrato nella sua proprietà prendendolo a menate. Per difendersi sono caduti a terra e il vicino ha battuto la testa su una tavoletta di legno che era a terra. Ieri dovevano essere sentiti gli ultimi testimoni ma l’udienza è stata rinviata al 16 giugno per mancanza dei testi.

