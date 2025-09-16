Suona la prima campanella per duemila studenti

La città si è svegliata ieri mattina con il suono della campanella: per 1.952 studenti falconaresi è cominciato ufficialmente il nuovo anno scolastico: un numero stabile rispetto al settembre scorso. Come da tradizione, il sindaco Stefania Signorini ha voluto augurare di persona un buon inizio a bambini, ragazzi e insegnanti. Accompagnata dall’assessore alla Scuola Elisa Penna, ha fatto visita ai plessi Montessori e Da Vinci di Castelferretti. Un’occasione speciale per accogliere anche la nuova dirigente scolastica Oretta Olivieri, chiamata a guidare l’istituto comprensivo Sanzio-Centro. "Questo nuovo percorso scolastico sia per tutti i bambini e i ragazzi non solo un’esperienza formativa, ma un’occasione per crescere come persone – le parole del sindaco – Ognuno è chiamato ad accogliere l’altro, a creare un clima inclusivo per costruire insieme la nostra comunità". La prima cittadina ha ricordato di aver conosciuto la professoressa Olivieri anni fa durante gli esami di maturità al liceo Perticari di Senigallia, quando era presidente di commissione: "A Falconara abbiamo già instaurato un confronto costruttivo. Sono sicura che proseguiremo insieme per far crescere le scuole del nostro territorio". Accanto a lei, l’assessore Penna ha rivolto un pensiero diretto agli studenti: "Che tutti i ragazzi e le ragazze vivano un anno scolastico ricco di scoperte, con la stessa energia ed entusiasmo del primo giorno. L’auspicio è che sappiano affrontare le difficoltà insieme, sostenuti dagli insegnanti e dai compagni, mantenendo sempre il sorriso". La popolazione scolastica resta suddivisa nei due istituti comprensivi istituiti lo scorso anno: il Ferraris raccoglie 1.039 iscritti nella zona di Palombina Vecchia, mentre il Sanzio-Centro ne conta 913, distribuiti tra centro città e Castelferretti. La scuola media Ferraris si conferma la più numerosa, con 391 studenti e sei prime classi. Seguono le medie Montessori con 86 iscritti e una prima classe, e la Giulio Cesare con 155 studenti e due prime classi. Alle primarie, il primato spetta al Ferraris con la scuola Mercantini, che da sola accoglie 231 alunni, seguita dalla Aldo Moro con 209. Nel Sanzio-Centro la scuola Da Vinci guida con 155 iscritti, davanti alla Leopardi a tempo pieno con 98, alla Dante Alighieri con 93 e alla Marconi con 51. Per le scuole dell’infanzia, la Rodari resta la più frequentata con 114 iscritti e cinque sezioni, seguita dalla Mongolfiera con 94. Nel Sanzio-Centro, invece, i numeri più alti sono all’Aquilone (91 bambini e quattro sezioni,) alla Zambelli con 71, al Piccolo Principe con 43 e alla Peter Pan con 30. Proprio i piccoli della Peter Pan, in attesa del completamento del nuovo polo scolastico del centro, sono stati trasferiti nel plesso Piccolo Principe di via Costa, dove troveranno aule più ampie e funzionali rispetto alla sede provvisoria utilizzata lo scorso anno.