"Suoni di Natale – dalle tradizioni al cinema": concerto al teatrino Campana di Osimo

"Suoni di Natale – dalle tradizioni al cinema" è il titolo del concerto in programma giovedì sera al teatrino Campana di Osimo. "Rossini saxophone quartet" incanterà il pubblico con una carrellata di composizioni che stupiranno e incanteranno il pubblico. Il quartetto è composto da Daniele Mancini al sax soprano, Andrea Fanesi sax alto, Luca Marinelli sax tenore e Massimiliano Bertozzi sax baritono. Un gruppo affiatato, formato da musicisti professionisti con alle spalle oltre tredici anni di concerti insieme, che si è già esibito a Osimo e in tante altre parti d’Italia riscuotendo grande successo di pubblico. L’organizzazione è dell’istituto Campana per l’istruzione permanente. L’ingresso è gratuito, l’appuntamento alle 21.15.