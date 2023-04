"Suono italiano", la Form diretta da Diego Ceretta di scena al Gentile

Ultimo appuntamento con il concerto ‘Suono Italiano’ della Form. L’Orchestra Filarmonica Marchigiana oggi (ore 17) al Teatro Gentile di Fabriano sarà diretta da Diego Ceretta, con la partecipazione solistica del chitarrista Eugenio Della Chiara. Il programma è incentrato su una nuova linea poetica che abbraccia l’antico e il moderno.

Un affascinante percorso musicale lungo il Novecento italiano, con opere di Castelnuovo-Tedesco e Casella, introdotte da una composizione contemporanea di Carlo Galante, che rivivono in chiave moderna la gloriosa tradizione strumentale del nostro paese per connettersi, infine, al Pulcinella di Stravinskij, capolavoro nato dall’innamoramento del grande compositore russo per la musica di Pergolesi e dei suoi imitatori d’epoca. Ceretta, nuovo ‘guida’ dell’Orchestra della Toscana, è senza dubbio tra i giovani direttori italiani più promettenti della sua generazione.