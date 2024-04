Super Castelfidardo. Un finale stratosferico

Super Castelfidardo. I fidardensi centrano la seconda vittoria di fila. Dopo la Civitanovese stendono anche la Maceratese (con le reti di Cannoni e Fossi) per un finale di campionato a tinte biancoverdi. E’ un Castelfidardo che ci ha preso gusto con i tre punti dopo che per buona parte del campionato aveva colto una serie quasi infinita di pareggi (ben 15). Ma la squadra di Giuliodori in questo finale di torneo ha aperto il gas, con tanto di conquista del quarto posto in classifica dell’Eccellenza e complimenti "che giro ai miei ragazzi che hanno fatto una grandissima prestazione" il pensiero di mister Marco Giuliodori. "Una partita difficile, del resto come ce l’aspettavamo, perché abbiamo giocato contro una squadra costruita per vincere. Abbiamo guardato la classifica, ma ora testa all’Urbania, altra grande sfida". Una grande sfida è anche un derby, come quello vinto domenica dall’Osimana che ha sbancato Jesi con un gol dell’ex e per giunta jesino, Lorenzo Alessandroni. Bestia nera quest’anno proprio della Jesina visto che contro i leoncelli ha segnato tre gol in totale: due all’andata e uno, due giorni fa, nel ritorno. Controllo di destro e sempre di destro di controbalzo fredda i leoncelli sul finire del primo tempo. "Sapevamo che la trasferta di Jesi non sarebbe stata una passeggiata – afferma il tecnico dell’Osimana, Sauro Aliberti –. Abbiamo disputato una buona partita, contenendo i nostri avversari prima e trovando poi il gol sul finale di primo tempo. Stiamo facendo belle cose con i giocatori a disposizione, con orgoglio e con piacere: ciò dimostra la maturità dei giovani che stanno crescendo sempre di più e i senior si confermano eccezionali. Avevamo otto fuoriquota in panchina e tre in campo. Questi tre punti sono importanti, perché ci proiettano in zona playoff". Anche se la quinta posizione dista quattro punti e ce ne sono solo nove a disposizione. A proposito di punti dovrà tornare a coglierli presto la Jesina che ne ha conquistati appena quattro finora nel girone di ritorno. Crisi senza fine nella squadra biancorossa, invischiata in zona playout, anche se la prestazione c’è stata come fa sapere l’allenatore dei leoncelli, Strappini. "Ho visto una buona Jesina che ha creato molte occasioni. La squadra ha giocato una buona partita, soprattutto il secondo tempo e non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi".