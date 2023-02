Superbonus, alta tensione "Ora sbloccate quei crediti"

"Sblocco dei crediti pregressi e una proposta sostenibile e stabile per il futuro" è quanto hanno chiesto ieri a palazzo Chigi le associazioni e gli imprenditori al tavolo con il governo dopo il blocco della cessione del credito che rischia di mettere in ginocchio 2mila imprese marchigiane. Le parole del premier Giorgia Meloni: "Dobbiamo cercare una soluzione, per evitare che migliaia di aziende rischiano il tracollo e difendere il bilancio pubblico" confortano ma solo parzialmente chi ha lavorato e stava lavorando grazie al bonus 110%. Le imprese del territorio puntano sull’intervento della Cassa depositi e prestiti o comunque del governo, soprattutto per sciogliere il nodo dei crediti incagliati che sono, come spiegato dal ministro Giancarlo Giorgetti, pari a 110 miliardi. Sotto Palazzo Chigi, ieri si sono radunate decine di persone in rappresentanza di imprese, lavoratori e committenti che si sono autodefiniti "esodati" del superbonus. Tra loro anche alcune imprese che lavorano nelle Marche. "In edilizia oggi si fa grande difficoltà a reperire la manodopera, con il decreto governativo che blocca la cessione dei crediti rischiamo a breve il problema opposto – commenta Daria Raffaeli (Fillea Cgil Ancona) dopo le decisioni del governo di cui si è discusso anche ieri a Roma – C’è il forte rischio che le aziende falliscano lasciando i lavoratori con arretrati di stipendi. Con il blocco alla cessione dei crediti e dello sconto in fattura per i bonus edili c’è il forte rischio di perdere nell’edilizia privata circa centomila posti di lavoro e molte imprese chiuderanno in tutta Italia con grave danno all’economia nazionale ma anche all’ambiente, colpendo per di più i redditi più bassi che sono poi la stragrande maggioranza di chi vive nelle case più vecchie, inquinanti ed energivore".