Supercar ’clandestina’, multa da capogiro

Potrebbe incombere in una sanzione di diverse migliaia di euro l’intestatario di una supercar con targa estera ma risultata – dopo i controlli della Polizia locale nelle serate da giovedì a sabato lungo le strade e in centro – immatricolata fuori dall’Unione Europea e mai sdoganata.

Gli agenti del Comando di Palazzo Bianchi hanno provveduto a sequestrare il veicolo, una Mercedes dai colori sgargianti, quindi particolarmente vistosa: il proprietario, tra dazi, Iva e sanzioni dovrà versare somme rilevanti per riaverla indietro.

L’auto era stata individuata durante le attività di controllo stradale nel cuore della città: nonostante l’intestatario, infatti, risulti residente a Falconara, il veicolo non sarebbe stato in regola con gli adempimenti doganali ed è stato dunque messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane, che provvederà a quantificare le sanzioni da pagare per riottenere il mezzo.

Non è stata l’unica operazione eseguita dalla Polizia locale. Ad esempio è risultata non conforme alle normative ed è stata quindi sequestrata anche una bicicletta elettrica, intercettata mentre circolava sul territorio, e sottoposta a una prova di velocità al centro revisioni, dove ha superando i limiti previsti dalla normativa.

Un’altra multa, invece, è stata applicata al conducente di un monopattino che circolava senza casco. Quanto ai controlli sui conducenti di autoveicoli, che sono stati portati avanti anche con l’utilizzo dell’etilometro lungo la Flaminia e a Castelferretti, sono stati individuati sei automobilisti che circolavano senza copertura assicurativa, portando il totale dal primo gennaio a 142 veicoli fermati.

Un altro automobilista è stato sanzionato in quanto faceva uso del telefono cellulare durante la guida, aggiungendosi agli altri 75 sanzionati dall’inizio dell’anno.

Tra le note positive, il fatto che nessuno degli automobilisti fermati nei posti di controllo notturni predisposti sia lungo la Flaminia che a Castelferretti avesse un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti stabiliti dalla legge, pari a 0,5 grammi per litro.

Il personale in servizio in centro ha operato diversi controlli, procedendo a sanzionare e poi ad allontanare soggetti sorpresi a consumare alcolici nelle piazze cittadine o in spiaggia, anche in stato di ubriachezza. Le attività si sono protratte oltre la mezzanotte, anche grazie all’impiego di una pattuglia aggiuntiva.

Per il sindaco Stefania Signorini, "le attività di polizia stradale sono particolarmente importanti, soprattutto per prevenire comportamenti alla guida che mettano a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni".

Giacomo Giampieri