Supercar non in regola Scatta il sequestro

Girava nelle strade di Falconara a bordo di una Supercar di proprietà di un’impresa svizzera, incurante che il veicolo non fosse in regola rispetto alle norme comunitarie. E così, all’alt della Polizia locale, il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca. A finire nei guai, due giorni fa, è stato un cittadino di origine albanese e residente in Italia, scoperto al volante di una fiammante e bellissima Porsche Cayenne. Fin lì, nulla di eccessivamente strano. Ma dopo un’ispezione più approfondita da parte del personale della pattuglia dedita al controllo stradale, è emerso come l’auto fosse di proprietà di un’azienda della Svizzera e condotta – appunto – dall’albanese che vive nel territorio nazionale. Pertanto non in regola con le norme comunitarie in materia contrabbando e pagamento delle tasse di importazione. Lo stesso conducente albanese è stato sanzionato anche per la violazione delle norme del Codice della Strada, in riferimento all’immatricolazione nazionale dei veicoli per un importo di 250 euro. All’esito dell’operazione della Polizia locale falconarese, il mezzo è stato quindi sequestrato e posto a disposizione dell’Agenzia della Dogane per il recupero dell’importo evaso.