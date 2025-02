Superenalotto, un 5 da oltre 19mila euro alla tabaccheria di Largo Sarnano

SuperEnalotto fortunato per un giocatore delle Marche. Nel concorso di giovedì 20 febbraio ad Ancona è stato centrato un 5 da 19.461,47 euro presso la tabaccheria di Michele Rossi in Largo Sarnano, nel quartiere del Piano. Una bella sorpresa anche per i gestori della tabaccheria che non hanno idea di chi possa essere il vincitore. E’ probabile comunque che si tratti di un giocatore abituale, visto che la tabaccheria è quotidianamente frequentata da persone del quartiere che tentano la sorte al Superenalotto.

L’ultimo 6 da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 21 febbraio è di 76,1 milioni di euro.