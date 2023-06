"Supererò questa prova Io credo nella giustizia"

"Carissimi, voglio rassicurarVi sul fatto che supererò anche questa ennesima prova. Mi riferisco alla vicenda delle ‘spese facili’ al tempo del mio mandato da Consigliere Regionale delle Marche". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Ancona Daniele Silvetti in merito alla richiesta di condanna per peculato nei confronti di 31 persone formulata dalla Procura di Ancona. Per Silvetti, il pm ha chiesto tre anni di carcere. L’accusa per il neo-sindaco di Ancona riguarda spese contestate come non ammesse (di poco superiori a 3.000 euro, prevalentemente per contratti di collaborazioni) risalenti al periodo tra il 2010 e il 2012, quando era consigliere regionale e capogruppo di Futuro e Libertà. Per la stessa vicenda Silvetti era stato assolto davanti alla Corte dei Conti. "Credo nella Giustizia - afferma Silvetti - forte della mia Storia personale e dei Valori in cui ho sempre creduto. Continuerò a fare il Sindaco di Ancona all’esito di questa vicenda e manterrò gli impegni presi con il Popolo anconetano. Vi voglio bene".

Nel caso di condanna, in base alla legge Severino, Silvetti rischia la sospensione immediata.