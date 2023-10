Supereroi e principesse alla Castagnata di Staffolo

Bagno di folla per la terza edizione della Castagnata della Proloco di Staffolo. L’iniziativa con supereroi e principesse, ha riscosso grande successo di pubblico, complice quella familiare atmosfera da sogno che solo i protagonisti delle fiabe e l’odore di vino e caldarroste riescono a creare. La giornata è stata pensata per le famiglie e per i bambini fin dalla mattina: mentre i piccoli erano attenti a seguire lo spettacolo del cantafavole Gianluca Lalli, i più grandi hanno potuto assistere al raduno di auto d’epoca presso il piazzale dei Martiri. E poi una giornata ricca di emozioni soprattutto per bambini e ragazzi.