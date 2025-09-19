Supermercato "Le Coccinelle", cala il sipario: in 21 senza lavoro

Al supermercato Crai "Le Coccinelle" di Osimo cala il sipario. Dopo anni di difficoltà, il punto vendita di via Molino Basso chiude i battenti, lasciando 21 lavoratori, di cui 7 a tempo pieno e 14 part time, in cassa integrazione straordinaria da lunedì scorso al 31 dicembre. "Un epilogo amaro per un’attività commerciale che aveva già vissuto il drammatico passaggio dalla storica insegna Sma, travolta anni fa dal terremoto finanziario che coinvolse l’intero gruppo Sm-Auchan. La cassa integrazione fino a dicembre rappresenta una misura emergenziale che non affronta la questione strutturale dell’occupazione - dichiarano le sigle sindacali Fisascat Cisl Marche e Filcams Cgil Ancona. Oggi 21 famiglie sono nell’incertezza totale, con la prospettiva di rimanere senza lavoro e senza reddito se non arriverà il rifinanziamento della misura per il 2026".

Le organizzazioni sindacali sostengono sia mancata una strategia industriale chiara: "Amaco Retail non può pensare di aver risolto il problema firmando l’accordo per la cassa integrazione. Servono soluzioni incisive e immediate per recuperare l’occupazione". Tra le proposte sul tavolo, il riassorbimento di almeno una parte dei lavoratori in altri punti vendita del gruppo Crai marchigiani e la ricerca attiva di nuovi operatori del settore interessati all’acquisizione del ramo d’azienda. I 21 sono lavoratori con profili specializzati nel settore della distribuzione: "Amaco Retail deve sedersi al tavolo senza escludere alcuna soluzione a partire dalla predisposizione di un piano di incentivi all’esodo".

si. sa.