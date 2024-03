Supermercato Oasi: tutto pronto per l’inaugurazione

Sarà inaugurato mercoledì alle 17 il maxi supermercato Oasi in corso di costruzione lungo la statale 16 a Osimo Stazione. In tanti plaudono al servizio ma temono per la viabilità. In queste settimane si è aperto uno spiraglio per la rotatoria di fronte che decongestionerebbe il traffico che sicuramente sarà maggiorato. Il comitato dei cittadini di Osimo Stazione e Osimo Comitato salute e ambiente avevano organizzato anche un sit in. Ci sono valutazioni in corso da parte dell’Anas cui il primo cittadino, spinto anche dai residenti, ha fatto richiesta. Ci sarebbe la disponibilità della proprietà di utilizzare parte della loro area per realizzarla. Si era anche ipotizzata una viabilità alternativa con un anello con entrata da via Camerano e doppia uscita sull’entrata principale del supermercato ma i cittadini di via Camerano avevano palesato il loro no e quindi non si era proseguito. Scadeva ieri invece il termine per la realizzazione della rotatoria a servizio del centro commerciale Cargopier. Nessun taglio del nastro ancora però, anche se è stata ultimata l’asfaltatura e la rotonda dovrebbe essere di prossima fruizione, come auspicano i tanti automobilisti che transitano lungo la statale 16 ogni giorno e gli stessi negozianti del centro che da metà ottobre protestano per quell’ostacolo i cui tempi si sono notevolmente allungati.