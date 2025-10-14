Sutera al Panettone con "New Me". Sul palco un’orchestra e Bosso

Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Un grande concerto al Teatro Panettone di Ancona. E’ quello che mercoledì 10 dicembre (ore 21) avrà come protagonisti Marcello...

Il progetto presentato al teatro Panettone di Ancona

Il progetto presentato al teatro Panettone di Ancona

Un grande concerto al Teatro Panettone di Ancona. E’ quello che mercoledì 10 dicembre (ore 21) avrà come protagonisti Marcello Sutera + Orchestra e un ospite d’onore d’eccezione come Fabrizio Bosso, uno dei trombettisti più affermati in Italia e all’estero.

Sono già aperte le prevendite dei biglietti su www.liveticket.it/evento.aspx?Id=612645. ‘New Me’, titolo del nuovo progetto che segna la rinascita artistica del bassista e produttore, è un evento che celebra l’energia del territorio e la sua capacità di ospitare progetti musicali d’eccellenza, contribuendo a fare delle Marche una terra sempre più viva sul piano culturale. Sutera, artista dalla lunga carriera internazionale, ha collaborato con giganti come Dennis Chambers, Peter Erskine, Fred Wesley, Trilok Gurtu, e con protagonisti della scena pop e soul italiana come Greg Rega, Mario Biondi, Annalisa Minetti, Dodi Battaglia, Petra Magoni e Jeff Cascaro. Dopo anni di produzioni e tournée, Sutera torna in prima linea con un concerto dal forte impatto emotivo.

"Questo progetto è un atto di verità - racconta Sutera -. Dopo anni dietro le quinte, ho sentito il bisogno di rimettere me stesso al centro del suono. New Me è il mio viaggio interiore, raccontato attraverso la mia orchestra. Tornare nelle Marche è una scelta di cuore. Qui ho trovato una sensibilità vera, un pubblico attento, una terra che crede ancora nella musica come forma di crescita e condivisione".

Sul palco ci sarà una formazione di livello assoluto, che rende il live un evento da non perdere. Basterebbe la presenza di Bosso, capace di unire tecnica straordinaria e lirismo puro.

Ad aprire il concerto sarà Filippo Tirincanti, cantante e chitarrista riminese dalla voce soul e graffiante, già al fianco di Billy Cobham, Hiram Bullock e Fred Wesley. Con Sutera ci saranno Bruno Farinelli, tra i batteristi italiani più richiesti, da anni in tour mondiale con Il Volo; Luca Mattioni alle percussioni, già al fianco di Sutera per l’apertura dei Mondiali di Doha; Donato Sensini al sax e flauto traverso; Alessandro Altarocca, tra i più stimati pianisti della scena jazz emiliana; Stefano Senni al contrabbasso. Il concerto anticipa l’uscita del nuovo album "New Me", disponibile da dicembre.

© Riproduzione riservata

