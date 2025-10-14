Sutera al Panettone con "New Me". Sul palco un’orchestra e Bosso

Un grande concerto al Teatro Panettone di Ancona. E’ quello che mercoledì 10 dicembre (ore 21) avrà come protagonisti Marcello Sutera + Orchestra e un ospite d’onore d’eccezione come Fabrizio Bosso, uno dei trombettisti più affermati in Italia e all’estero.

Sono già aperte le prevendite dei biglietti su www.liveticket.it/evento.aspx?Id=612645. ‘New Me’, titolo del nuovo progetto che segna la rinascita artistica del bassista e produttore, è un evento che celebra l’energia del territorio e la sua capacità di ospitare progetti musicali d’eccellenza, contribuendo a fare delle Marche una terra sempre più viva sul piano culturale. Sutera, artista dalla lunga carriera internazionale, ha collaborato con giganti come Dennis Chambers, Peter Erskine, Fred Wesley, Trilok Gurtu, e con protagonisti della scena pop e soul italiana come Greg Rega, Mario Biondi, Annalisa Minetti, Dodi Battaglia, Petra Magoni e Jeff Cascaro. Dopo anni di produzioni e tournée, Sutera torna in prima linea con un concerto dal forte impatto emotivo.

"Questo progetto è un atto di verità - racconta Sutera -. Dopo anni dietro le quinte, ho sentito il bisogno di rimettere me stesso al centro del suono. New Me è il mio viaggio interiore, raccontato attraverso la mia orchestra. Tornare nelle Marche è una scelta di cuore. Qui ho trovato una sensibilità vera, un pubblico attento, una terra che crede ancora nella musica come forma di crescita e condivisione".

Sul palco ci sarà una formazione di livello assoluto, che rende il live un evento da non perdere. Basterebbe la presenza di Bosso, capace di unire tecnica straordinaria e lirismo puro.

Ad aprire il concerto sarà Filippo Tirincanti, cantante e chitarrista riminese dalla voce soul e graffiante, già al fianco di Billy Cobham, Hiram Bullock e Fred Wesley. Con Sutera ci saranno Bruno Farinelli, tra i batteristi italiani più richiesti, da anni in tour mondiale con Il Volo; Luca Mattioni alle percussioni, già al fianco di Sutera per l’apertura dei Mondiali di Doha; Donato Sensini al sax e flauto traverso; Alessandro Altarocca, tra i più stimati pianisti della scena jazz emiliana; Stefano Senni al contrabbasso. Il concerto anticipa l’uscita del nuovo album "New Me", disponibile da dicembre.