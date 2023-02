Svanita anche un’eredità da un milione e mezzo

di Silvia Santini

Dalla zia aveva ricevuto un’eredità importante. Lui, una persona molto anziana che non ha moglie, per la gestione di quei soldi aveva chiesto aiuto non sapendo come fare.

Così si era rivolto a lei, in qualità di stimata operatrice a cui evidentemente tutti volevano molto bene. La conosceva, in diversi le avevano detto che era fidata. E così quel milione e mezzo di euro di lascito è finito nelle mani della consulente finanziaria ora al centro delle attenzioni della guardia di finanza.

L’anziano investitore era tranquillo finché non ha capito che qualcosa non andava, pare proprio alla richiesta di riaverne una parte. All’inizio non è riuscito a raccontarlo. I suoi parenti più prossimi, i nipoti, non sanno nulla ancora. Si è rivolto a un avvocato. Con lui, per lo stesso caso, si sono affidate altre due persone in quello studio.

Anche loro lamentano di non avere più i risparmi di una vita. Uno di questi aveva investito quei soldi per l’acquisto di immobili, tra cui la propria casa. Quella persona è disperata.

E’ stato quando avrebbe provato a richiederle quella cifra indietro che la donna non gliela avrebbe ridata. Anche in questo si parla di una cifra che si aggira sul milione di euro. Delusi, rammaricati e anche pieni di vergogna, si sentono così, anche se di certo non potevano sapere. In pratica riscuoteva denaro dai suoi clienti: con una parte di quello avrebbe fatto finta di pagare cedole ad altri clienti appunto che continuavano a darle credito ma il denaro finiva altrove.

Alla richiesta di averlo indietro non glieli avrebbe ridati. Ci sarebbero poi tanti altri risparmiatori coinvolti, ignari di quanto stia accadendo, che le avrebbero affidato cifre più piccole, dai mille ai diecimila euro.

Quando la Finanza ha effettuato il sequestro avrebbe trovato carte intestate di banche e account registrati a nome dei clienti, tipico di quello che si chiama "schema Ponzi", uno schema complesso condito da altri accorgimenti, compilando lei ad esempio le distinte di pagamento mostrandolo come un favore per la complessità di scrittura dell’intestazione della banca.

L’investimento più sostanzioso al centro delle indagini dovrebbe essere proprio quello dell’anziano in questione.

Frutto di un lascito ereditario che chissà che fine ha fatto