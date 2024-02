"Svecchiamo i concerti classici"

Di loro hanno scritto: ‘Susciteranno in voi ogni emozione che siate in grado di provare’. Chi sono? Marco Pierobon e Francesco Gibellini (tromba), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone), Stefano Ammannati (tuba). In una parola, anzi tre, Gomalan Brass Quintet. Un quintetto di ottoni noto in tutto il mondo, che gli Amici della Musica "Guido Michelli" di Ancona ospitano martedì (ore 20.30) al Teatro Sperimentale.

Il concerto, "Da Cinecittà a Hollywood", promette faville, grazie a un repertorio irresistibile (Morricone, Rota e Bernstein, tra gli altri), a un’abilità strumentistica assoluta e a una presenza scenica istrionica, nel miglior senso del termine.

Pierobon, "Da Cinecittà a Hollywood" il viaggio è lungo. Come avete scelto le ‘tappe’?

"Abbiamo scelto i brani che ci sembravano più convincenti, anche come possibilità di arrangiamento, per un quintetto come il nostro. Sono comunque melodie immortali, come ‘La leggenda del pianista sull’oceano’ e ‘Nuovo cinema paradiso’ di Morricone. C’è un omaggio a Rota, ‘West Side Story suite’ di Bernstein, ‘Chicago the musical’ di Kander, ‘Over The Rainbow’ di Arlen. E poi ‘Nights in Broadway’, brano di un autore contemporaneo, Raffaele Bellafronte, registrato per noi. La sfida è proprio quella di passare da un genere all’altro, dalla classica allo swing".

Il grande pubblico associa la tromba più al jazz che alla classica.

"Per molti è soprattutto lo strumento delle big band, di Armstrong. Ma ha una lunga storia: da Haydn a Hummel, fino a Berio".

E lei perché l’ha scelta?

"Per caso. Piaceva ai miei genitori. Suonandola ho visto che mi divertivo e ho continuato".

Voi sembra che vi divertiate molto sul palco anche oggi...

"Vogliamo coinvolgere chi ci ascolta, e svecchiare un po’ l’ambiente dei concerti classici. Noi siamo tutti musicisti ‘seri’, che insegnano al conservatorio, e che quando vogliono ‘scatenarsi’ un po’ suonano nel Gomalan Brass Quintet".

Quali compositori per il cinema amate, oltre a quelli citati? Hermann, John Williams?

"Ce ne sono molti. Ma abbiamo dovuto fare una selezione. Già così il concerto dura due ore. Williams, ad esempio, lo suoniamo spesso".

Tornando agli autori classici, che ne pensa del celebre plagio di De André, che per ‘La canzone dell’amore perduto’ ha copiato pari pari il Concerto per tromba in re maggiore di Telemann?

"Beh, dopo settant’anni non ci sono più i diritti d’autore. E’ un concerto che eseguiamo spesso. Ma se viene qualcuno a dirmi di suonargli ‘quella musica di De André’ io lo mando via".

Raimondo Montesi