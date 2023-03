"Svegliamo la città dal sonno" Successo per l’opera di don Umberto

Oltre mille spettatori per l’opera corale formata da 40 persone e altrettante storie e costruita da don Umberto Rotili. Il teatro San Giovanni Bosco ha registrato il tutto esaurito in tutte le serate per Sguardi di Passione. Don Umberto ha coinvolto quaranta fabrianesi, tra i 15 e i 70 anni, con le loro storie che sono state raccontante, a suon di musica e parole per "svegliare la città dal sonno" e accendere i riflettori "su ciò che può permettere a questo comprensorio di risorgere".

Don Umberto è riuscito a rappresentare la vita, i suoi momenti alti, ma anche quelli di sconforto, i drammi, i dolori e le gioie.

Don Umberto ha già scritto diversi libri, tutti sul genere fantasy come la "Trilogia Divina" e ora torna al teatro dopo le serate dedicate a Madre Costanza Panas. Lo spettacolo "Sguardi di passione" vede protagonisti 40 attori e cantanti, tutti tra i 15 e i 70 anni, "per accendere il cuore". Storie che raccontano di vittime dell’egoismo, dell’amore malato, del mare, del terremoto, della guerra, della crisi.

"Sono tutte storie di uomini e donne che soffrono e lottano. Quante ne conosciamo anche vicino a noi e a volte non riusciamo ad aiutarli" ha rimarcato il parroco che ha attivato, da tempo, uno sportello Caritas per ascoltare e aiutare ai fabrianesi in difficoltà.

Un’opera pop l’ha definita don Umberto che non smette i panni del prete quando dirige l’opera e anzi dirige un vero inno alla vita.