Svelato il cartellone estivo: cento proposte

Ecco svelato il cartellone di Jesi Estate: oltre cento le iniziative inserite nel cartellone "Aria fresca". "Grazie allo sforzo congiunto dell’amministrazione comunale e di molti soggetti la nostra città – spiegano dalla giunta Fiordelmondo - si appresta ad offrire molte iniziative ed eventi delle più svariate tipologie: cinema, musica, danza, teatro, incontri, sport, approfondimenti e così via, con alcuni momenti clou, come la rassegna di cinema all’aperto, che fa il suo ritorno a grande richiesta dopo alcuni anni, o il Festival Pergolesi Spontini di fine luglio e inizio agosto, con le sue importanti serate musicali e teatrali".

Uno dei primi appuntamenti lunedì alle 18 la festa del rifugiato. Martedì poi (ore 21,30) lo spettacolo di piccoli attori del teatro Cocuje in via dell’Esino. Alla stessa ora martedì uno spettacolo di danza in piazza Federico II a cura delle scuole di danza cittadine. Mercoledì alle 18 a palazzo Pianetti la conversazione con Patrizio di Massimo e alla stessa ora alla chiesa di San Pietro il testamento di Marianna, narrazione poetica con musica a cura di Italia Nostra. Tante iniziative in centro ma anche fuori, come a casa Avis fino al 18 agosto.