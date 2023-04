Svelato il murales sui gradoni del parking

Un evento a sorpresa, oggi alle 15.30, per l’inaugurazione del progetto ‘Uniti coloriamo il mondo’ ideato dall’artista Alberto Domesi e realizzato in collaborazione con il Comune. Nelle scorse settimane proprio i falconaresi sono stati protagonisti della riqualificazione del parcheggio a gradoni di via VIII Marzo: hanno impugnato il pennello per tinteggiare le mura di contenimento dell’area di sosta, dove poi sono stati applicati pannelli in plexiglas con raffigurati i volti di alcuni personaggi femminili simbolo del XX Secolo, Marilyn Monroe, Lady D, Raffaella Carrà e Frida Kahlo, riprodotte in stile popart. L’opera è un omaggio alla donna lungo la strada che ne celebra la Giornata internazionale. E oggi verrà svelata alla città. L’artista Alberto Domesi ha espresso parole di ringraziamento "alle comunità falconarese e dei paesi limitrofi per aver appoggiato l’iniziativa, ponendo le basi per poter ripetere in futuro appuntamenti simili".

Menzione per chi ha contribuito all’evento. Tra questi i partner, come ad esempio Nuova Casa Duemila di Carlo Umberto Rossi, che ha esposto l’intera collezione dei quadri facenti parte del progetto Uniti coloriamo il mondo all’interno dei propri locali.