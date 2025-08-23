"Svem, Acquaroli non poteva non sapere come venivano spesi quei soldi pubblici"

Dubbi in campagna elettorale per la Svem, la società di sviluppo delle Regione Marche. A sollevarli la candidata alle regionali per il centrosinistra Alessia Morani che annuncia di presentare una denuncia contro il governatore Francesco Acquaroli perché non poteva non sapere come venivano spesi i soldi.

La Svem avrebbe effettuato spese per consulenze a esterni "fino a 1,4 milioni di euro in un anno", dice Morani, che avrebbero causato uno "spreco di risorse pubbliche". L’annuncio di presentare denuncia è stato fatto sulla base della documentazione raccolta dalla giornalista Sandra Amurri, che sul caso ha fatto diversi approfondimenti sottolineando come sia una società che rendiconta fondi europei per quasi un miliardo di euro e spende contributi regionali per quasi 5 miliardi di euro.

Essendo pubblica è soggetta a coordinamento e controllo della Regione Marche. Morani presenterà denuncia alla Corte dei Conti, alla procura e alla guardia di finanza di Ancona. "Penso che il presidente Acquaroli, che attraverso la Svem, riceve anche i finanziamenti europei, debba dire qualcosa su questa vicenda - attacca Morani -. Voglio essere convinta che Acquaroli non sapesse nulla, ma a questo punto, una volta che è emersa un’inchiesta con tutte le cose documentate chiedo al presidente di controllare le attività della Svem e dell’Its e risponda di eventuali conflitti di interesse e di eventuali illeciti qualora ce ne fossero".

La Società di sviluppo delle Marche, che tra le altre cose gestisce i fondi europei per la Regione, respinge le accuse e rivendica la trasparenza interna senza nessun spreco di risorse pubbliche. "Tutti i bilanci sono sottoposti al controllo della Corte dei Conti che finora non ha mosso rilievi nei confronti dell’azienda", risponde la società che rivendica anche i controlli dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e di un organismo di vigilanza indipendente, creato ad hoc dall’attuale consiglio di amministrazione, con due avvocati e un commercialista "terzi e autonomi rispetto all’azienda".

Infine la Svem rivendica di aver ridotto i tempi di pagamento alle aziende "dai 48 mesi della precedente gestione ai tre mesi attuali". Nel 2024 comunica inoltre di aver evaso 1.007 pratiche per 241 milioni di euro (+710% rispetto al 2021). La società sostiene di aver dimezzato il costo del personale da 1,5 milioni a 819.666 euro, aumentando i dipendenti a tempo indeterminato da tre a nove.