"Svendita vergognosa, uno schiaffo al territorio"

Il trasferimento a Fondazione Carifac della competenza territoriale sulla provincia di Ancona da parte di Fondazione Cariverona continua a generare polemiche. "Non ci sono parole per definire questa operazione se non con una sola: vergogna. La decisione della Fondazione Cariverona di liquidare al valore irrisorio del 25 per cento, quasi fosse un credito deteriorato, le quote dell’ex Cassa di Risparmio di Ancona rappresenta un autentico schiaffo al nostro territorio e alla sua dignità. Parliamo di un patrimonio che valeva circa 127 milioni di euro, il 10 per cento dell’intero asset Cariverona (un milione e 271mila euro), il cui valore reale si è sempre tradotto in un sostegno costante, mediamente pari a tre milioni e mezzo l’anno, per le attività universitarie, culturali, ambientali, sociali e di volontariato dell’intera provincia di Ancona. Ora tutto questo viene cancellato con una svalutazione ingiustificabile e inaccettabile".

Ad affermarlo è l’onorevole Carlo Ciccioli, parlamentare europeo del Gruppo Fdi-Ecr, che parla anche di disparità di trattamento rispetto ad altri territori: "Siamo trattati da figli illegittimi. La nostra provincia viene infatti umiliata da una gestione miope e penalizzante, un vero e proprio scippo senza averne titolo. Gli intendimenti della stessa ripartizione dei 900mila euro di rendita della Fondazione Carifac (400mila al fabrianese, 100mila a Cupramontana e appena 400mila all’Anconetano) rappresenta un ulteriore schiaffo che danneggia tutta la provincia in termini di prospettive e investimenti. Per queste ragioni invierò una lettera al ministro dell’Economia e delle Finanze, l’onorevole Giorgetti, chiedendo formalmente se il Mef intenda avallare questa sconsiderata operazione autolesionista".