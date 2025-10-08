Sventato un furto con abbraccio

Passeggia tranquillamente al mercato quando una donna lo avvicina e tenta di abbracciarlo, probabilmente per rubargli la collana d’oro e l’orologio di valore che aveva addosso. Lui, anziano fabrianese, non riesce a divincolarsi da quella giovane donna. La scena per fortuna non è sfuggita ai poliziotti del commissariato fabrianese, i quali erano in perlustrazione in centro storico, in particolare al mercato settimanale di piazza Garibaldi.

Il tutto è avvenuto sabato mattina quando la donna, che, vistasi scoperta, ha tentato di fuggire dopo aver gridato, è stata bloccata dai poliziotti della volante, i quali dopo averla identificata, l’hanno richiamata alle proprie responsabilità e accompagnata fuori dal Comune. La giovane, ben vestita, con atteggiamento suadente, dopo avere avvicinato l’anziano cercava di prenderlo sottobraccio in segno di confidenza. Ma lui tentava di allontanarla, senza successo. Così i poliziotti si sono avvicinati alla donna richiedendole un documento di identità.

La giovane, poi rivelatasi una 30enne di origini rumene già nota alle forze dell’ordine, inizialmente ha gridato, cercando di opporsi e di allontanarsi dall’area di mercato. Una volta raggiunta e fermata dagli agenti, prima ha detto di non avere al seguito documenti di riconoscimento, poi ha mostrato un certificato medico che riportava delle generalità non associabili a lei. I poliziotti hanno così portato la 30enne in commissariato per identificarla ma, durante le operazioni, la donna continuava a inveire e offendere uno dei poliziotti. "Guarda, tu mi hai rovinato la giornata", continuava a ripetere. Dalle verifiche sono emerse le reali generalità della donna, una trentenne rumena, residente a Roma, con trascorsi penali per reati contro il patrimonio, tra i quali proprio furti eseguiti con la tecnica ’dell’abbraccio’.

Non avendo altro motivo dichiarato e legittimo per trattenersi a Fabriano, la donna è stata allontanata dalla città. I poliziotti hanno poi ascoltato l’anziano, che ha raccontato come la donna, con espressioni che non riusciva bene a capire, aveva provato ripetutamente di avvicinarsi a lui, malgrado i suoi tentativi di allontanarsi. La trentenne è stata così denunciata all’autorità giudiziaria, e dovrà rispondere di rifiuto di indicazioni in riferimento alla propria identità e oltraggio a pubblico ufficiale. Ma non è tutto, perché è in corso di valutazione, da parte del questore di Ancona un’eventuale adozione di misure di prevenzione nei confronti della 30enne. Al vaglio degli inquirenti anche altri furti con la tecnica dell’abbraccio, avvenuti nelle scorse settimane in zona.

Sara Ferreri