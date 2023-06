Sventola la bandiera blu Portonovo e Marina Dorica capitali dell’eccellenza

di Claudio Desideri

Anche quest’anno nei cieli di Ancona sventolerà la Bandiera Blu con Portonovo e Marina Dorica che per il tredicesimo anno consecutivo vedono confermato il prestigioso riconoscimento conferito annualmente dalla FEE (Foundation for Environmental Education) tra le federazioni per l’educazione ambientale più importanti al mondo, riconosciuta dall’Unesco. Le celebrazioni hanno preso avvio ieri pomeriggio a Marina Dorica, alla presenza delle autorità civili e militari, del Sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, del Presidente di Marina Dorica, Leonardo Zuccaro e dell’Assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi. "Questo è il risultato di un forte impegno proficuo - ha detto Silvetti - che la diportistica nautica attua nel contesto in cui viviamo che se gestito in un certo modo garantisce un rapporto di armonia con l’ambiente. Un messaggio importante per tutti i cittadini, le associazioni e di quanti guardano con interesse al mare. Il mare è un bene di tutti". Un bene cui Marina Dorica tiene particolarmente come ha sottolineato il Presidente Zuccaro: "Con questa Bandiera Blu - ha detto - noi certifichiamo l’impegno per le questioni ambientali. Da anni lavoriamo su questi temi attuando una serie di protocolli per mantenere questa Bandiera e la certificazione ISO 14.001 con un nostro depuratore, con l’uso di legni sintetici riciclati e riciclabili e un impianto fotovoltaico che offre un terzo della nostra necessità energetica. Su questa linea vogliamo proseguire". Subito dopo il sindaco ha issato il vessillo azzurro che ancora una volta segna l’amore di Marina Dorica per il mare e per l’ambiente. La celebrazione è poi proseguita a Portonovo alla presenza del Vice Presidente del Parco del Conero, Riccardo Picciafuoco, dell’Assessore Aguzzi, degli operatori della Baia, di moltissimi cittadini e turisti che si sono ritrovati al molo per assistere alla manifestazione. "Ancona riesce ad annoverare nel suo territorio due riconoscimenti - ha sottolineato il sindaco - frutto di un lungo percorso. Sono molto legato a tutto il territorio anconetano e in particolare a questo luogo. Questa celebrazione è la migliore testimonianza per il lavoro svolto dagli operatori e da tutti coloro che sono dediti alla sicurezza del cittadino e alla salvaguardia di questo ambiente". Di li a poco la Bandiera Blu è giunta al molo portata da una batana con ai remi Franco ed Edoardo Rubini che l’hanno poi consegnata al sindaco Silvetti. Dopo la benedizione di don Lorenzo, emozionante l’alza bandiera che il primo cittadino ha eseguito insieme al piccolo Giulio Giacchetti, figlio di Giacomo del ristorante il Molo. L’evento è stato accompagnato dalle note dell’orchestra della’Accademia Musicale di Ancona che ha seguito diverse melodie. "E’ importante sapere - ha evidenziato l’Assessore Aguzzi - che non si tratta di un riconoscimento eterno ma che va guadagnato ogni anno perché non è legato alla bellezza del luogo ma all’approccio sostenibile dell’ambiente con cui vengono gestite dai Comuni le località". Ogni Comune presenta la sua candidatura. Ci sono più di quaranta pagine di requisiti di ammissibilità che vengono poi verificati e testati anche con controlli a sorpresa. In tutta Italia le Bandiere Blu attribuite in questo 2023 sono 458 di cui 18 nelle Marche.