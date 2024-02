Svettano Aurora e Ristopro: "E ora si guarda avanti"

Momento d’oro per le marchigiane nella cadetteria. Continua infatti inarrestabile la risalita della General Contractor (Aurora) Jesi e della Ristopro Fabriano nel girone B di serie B Nazionale. Anche nell’ultima giornata di domenica (22° turno, quinto di ritorno) entrambe hanno vinto, rinforzando il piazzamento play-off (prime otto): Jesi batte il San Vendemiano secondo in classifica con l’ennesimo finale superlativo dal punto di vista balistico (altra grande prova da tre, 12/28, 43%, pur senza Marulli), sale a 28 punti e si issa al quarto posto staccando il San Severo: la seconda piazza, occupata dal Roseto, è 4 punti sopra, la terza, proprio del San Vendemiano, appena 2, anche se non è stata ribaltata la differenza canestri dopo la netta sconfitta dell’andata. Fabriano invece continua a rimanere imbattuto col nuovo tecnico Niccolai (cinque su cinque per l’ex giocatore della Nazionale da quando siede sulla panchina fabrianese) ed ora è quinta a quota 26, proprio assieme al San Severo. Contro Ozzano, gara decisa da un notevole ultimo quarto difensivo, con appena 7 punti subiti in 10’: Centanni ancora una volta sugli scudi con 30 punti realizzati e un clamoroso 8/12 da tre punti (67%!). "Abbiamo battuto la prima, la seconda, la terza – rende merito al suo gruppo il coach General Contractor Marcello Ghizzinardi – e non dobbiamo ritenere tutto ciò normale amministrazione. Dobbiamo invece continuare a stupirci di quello che questa squadra sta facendo perché anche contro San Vendemiano, pur rischiando di perdere, e non lo avremmo meritato, è stata giocata una grande partita. E un grande cuore ha sopperito a qualche problemino fisico".

Dopo 5 giornate del girone di ritorno durissime per la portata delle avversarie, ora il calendario aiuta la General Contractor prevedendo incontri contro quintetti nei bassifondi ma Ghizzinardi mette in guardia: "All’andata delle prime 5 ne perdemmo 4 ma dissi ai più scettici di non guardare, in quel momento, la classifica. In questo girone di ritorno delle stesse 5 ne abbiamo vinte 4, ma dico la stessa cosa: manteniamo la stessa voglia e non guardiamo la classifica nelle prossime giornate". A Fabriano, Andrea Niccolai continua la sua imbattibilità e ancora una volta la Ristopro sotto la sua gestione tiene gli avversari a meno di 70 punti: "Questi dati difensivi sono senz’altro un buon viatico – spiega il tecnico – ma penso che possiamo fare anche un po’ meglio. C’è grande applicazione da parte dei giocatori ma non dobbiamo far calare la nostra fame: è un campionato duro, dove tutti si rinforzano, è ancora lunga". "La strada è quella giusta – evidenzia invece Simone Centanni, ora 4° miglior marcatore del girone B con 16.5 punti di media – La mia prestazione? Ovviamente sono contento dei 30 punti ma è più importante parlare della prova di squadra. Ora arrivano test contro squadre che ci precedono in classifica e per noi saranno incontri probanti per capire il nostro valore".

Andrea Pongetti