Sviene e batte la testa: 12enne in ospedale

I ragazzini vengono truccati con il sangue finto per un’esercitazione di protezione civile, ma uno di loro, 12 anni, si impressiona a tal punto da sentirsi cedere le gambe.

Sviene, batte le tempie su una panchina ed è come stordito. Scatta l’allarme e per lui arriva anche l’eliambulanza che lo porta all’ospedale regionale di Torrette e poi al Salesi di Ancona. Sul posto anche l’automedica di Jesi e la Croce verde di Cupramontana.

E’ accaduto ieri a pochi minuti dalle 12 a Cupramontana, all’Abbazia del Beato Angelo dove si stava svolgendo il campo scuola "Anch’Io sono la Protezione civile", organizzato dalla Croce verde di Cupramontana con il supporto del gruppo Protezione civile comunale e il patrocinio del Comune.

Un’iniziativa che fino a domenica coinvolge 30 studenti dai 10 ai 16 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe impressionato durante le dimostrazioni per via del rosso così somigliante al sangue, perdendo i sensi e battendo la testa su una panchina.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il ragazzino era semincosciente e piano piano poi sembrava essersi ripreso ma è stato portato, in eliambulanza, allertata soprattutto per la dinamica dell’incidente, in codice rosso a Torrette e poi trasferito al Salesi.

Avrebbe riportato un trauma cranico ma le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti.

"Questa mattina, durante una lezione pratica del campo scuola dedicata all’apprendimento del primo soccorso – spiega il sindaco Enrico Giampieri - , uno dei ragazzi ha avuto un lieve malore, probabilmente dovuto all’emozione della simulazione. Nel corso dell’attività alcuni bambini erano stati truccati per simulare ferite ed esercitarsi in modo realistico: proprio in quel contesto il giovane partecipante si è sentito poco bene ed è caduto battendo la testa. Il ragazzo ha ripreso coscienza dopo pochi istanti, rialzandosi subito. Per garantire tutti i necessari accertamenti, i volontari della Croce Verde di Cupramontana e la Protezione civile comunale hanno allertato il 118: il bambino è stato trasportato in ambulanza vigile e cosciente, con i familiari prontamente informati. L’episodio, fortunatamente di lieve entità, non ha interrotto il programma del campo scuola, che prosegue regolarmente con le tante attività formative e ricreative previste. Un’iniziativa – conclude - che ogni anno insegna ai ragazzi i valori della solidarietà, della sicurezza e del rispetto reciproco".

Sara Ferreri