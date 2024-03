Sviluppo Interporto: "Abbattere i gas serra"

Piano di sviluppo dell’Interporto, dieci sindaci hanno risposto all’appello del presidente Massimo Stronati. C’era anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli verso cui il sindaco Lorenzo Fiordelmondo è andato in pressing sulla questione della stazione passeggeri a servizio dei lavoratori del colosso Amazon e dell’Interporto. "Ho ribadito – spiega il sindaco - che oltre alle risposte che avremo sullo sviluppo economico e l’occupazione, dobbiamo però raccogliere, sin da subito, anche alcuni spunti di riflessione che questo grande cambio pone ad ogni amministratore del territorio. Il 60% della merce che ora viaggia su gomma in Interporto Marche, potrebbe viaggiare su ferro: sarebbe un grande risultato. Per questo dobbiamo subito cogliere anche la sfida ambientale. Dare il nostro contributo. La conversione degli spostamenti quotidiani dei tanti singoli lavoratori, dall’auto ai mezzi di traporto pubblico e treno, e quella del trasporto merci da gomma a ferro, devono rappresentare le due facce di un unico obiettivo di avanzamento del nostro intero sistema territoriale. A Jesi abbiamo già avviato un’interlocuzione con il gestore del trasporto pubblico locale".