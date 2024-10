"Sviluppo professionale e formazione sul lavoro"

Da oltre 20 anni Barbara Ratti – consigliere regionale nell’ultima legislatura – lavora nel campo della gestione e amministrazione delle risorse umane, sia in aziende di medie dimensioni che in contesti multinazionali.

Quali sono porterà in Regione?

"La mia carriera mi ha permesso di acquisire una solida esperienza nella valorizzazione del capitale umano, un aspetto che considero fondamentale per il successo di qualsiasi organizzazione. Ora desidero dedicarmi con passione a questioni cruciali come la formazione lavoro e lo sviluppo professionale. La mia priorità sarà quella di continuare su questa strada, supportando i giovani disoccupati, attraverso percorsi di formazione che possano fornire loro le competenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro e di facilitare il reinserimento lavorativo di chi ha perso il lavoro, creando opportunità e percorsi personalizzati".

In che modo potrà dare il suo contributo?

"Con la mia visione desidero contribuire attivamente a un futuro in cui formazione, lavoro e sviluppo siano al centro delle politiche regionali, favorendo una crescita inclusiva e prospera per tutti".

Turismo e porto, alla Spezia, possono convivere?

"Sono convinta che la convivenza tra porto e turismo possa rappresentare un’opportunità significativa per il nostro territorio. Mi ispiro ai modelli delle città del nord Europa, dove l’integrazione delle infrastrutture portuali e turistiche ha dimostrato di funzionare efficacemente. In queste città, eventi come mercati locali, festival culturali e manifestazioni richiamano visitatori, creando sinergie tra le due realtà".

Marco Magi