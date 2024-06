Svolta al Passetto. Pista da ballo e sport, così rivivono i Laghetti: "Promessa mantenuta"

L’estate anconetana si accende e si riempie di appuntamenti da Mare a Mare. La giunta Silvetti mantiene fede alla sua verve legata a feste ed eventi e, dopo la felice intuizione di ridare vita all’Anfiteatro Romano con un cartellone di tutto rispetto, lancia il luglio multidisciplinare ai Laghetti del Passetto: "Aumentiamo i giri del motore al massimo – ha detto il sindaco Daniele Silvetti – La città aveva voglia di vivere, divertirsi e non restare dentro un cono d’ombra. L’iniziativa ai Laghetti del Passetto, un’area identitaria della città (frase che ha sostituito nel lessico i cosiddetti ‘Luoghi del cuore, ndr), garantisce una contaminazione di attività, dallo sport all’ambiente passando per la musica e la buona cucina. Non è un evento di massa, ma di qualità. Dopo l’Anfiteatro, l’Arena sul Mare e piazza Pertini adesso anche il Passetto. Oltre all’assessore Battino, lasciatemi ringraziare anche le due consigliere Fabiola Fava e Giulia Fedele che hanno dato un grande contributo organizzativo".

Si parte il 21 giugno e si andrà avanti fino a fine luglio, con una pausa di qualche giorno durante lo svolgimento dell’Ulisse Fest a inizio luglio. Gli eventi saranno soprattutto i venerdì e sabato. Il Food truck, che, tra le varie cose, offrirà aperitivi con vista sul mare delle Grotte del Passetto sotto la piscina, sarà attivo soltanto da metà luglio: "Il bando è uscito a maggio, mettere in piedi un progetto del genere richiedeva tempo, stiamo correndo, ma prima del 13 luglio non dovremmo riuscire a farcela" hanno detto gli organizzatori della parte food ai Laghetti.

Oltre ai Laghetti recuperati altri pezzi di storia: "Innanzitutto recuperiamo la pista di pattinaggio – ha ricordato Marco Battino, assessore con delega all’Economia della Notte – dove si svolgeranno i tornei di basket 3 contro 3. Ci sarà il food truck con i prodotti di qualità e poi c’è il ritorno delle due piste da ballo davanti alla piscina come accadeva un tempo. Sarà un’offerta musicale variegata dallo swing al boogie. Un’estate da protagonisti per tutte le età ai Laghetti. Ridaremo luce a un’area spenta che entrava nelle cronache solo per brutti episodi. Qualcuno non aveva capito cosa contenesse la mia delega all’Economia della Notte, con gli eventi dei Laghetti arriva la risposta".

Le iniziative, compreso il food truck, andranno avanti dalle 16 alla mezzanotte, con un occhio all’ambiente: "Economia, sviluppo ben si coniugano al termine sostenibilità – ha aggiunto il presidente del Parco del Conero, Luigi Conte – Pochi giorni dopo la formazione della giunta di centrodestra l’anno scorso, l’assessore Battino mi ha confidato di voler fare qualcosa ai Laghetti e chiedeva all’Ente Parco la collaborazione. Dodici mesi dopo gli dico bravo, ha fatto un buon lavoro. E agli anconetani dico rispettate la natura e gli animali e occhio ai rifiuti".