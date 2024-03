Svolta all’Interporto: "Rfi realizzerà deposito per le manutenzioni"

Svolta storica per Interporto di Jesi: dall’officina nazionale armamento di Pontassieve di Rete Ferroviaria Italiana-Rfi è arrivato ieri al terminal intermodale di Dpa il primo treno con 36 scambi ferroviari. "Un’operazione di rilevanza strategica per il futuro della logistica dell’Italia centrale – spiegano da Dpa –, che suggella il percorso tra la stessa società dorica di logistica e Rfi allo scopo di realizzare, proprio al terminal intermodale di Dpa, un hub per deposito di materiali per l’infrastruttura ferroviaria. Un’operazione che permette di togliere dalle strade 36 tir e di promuovere in sinergia obiettivi comuni di sostenibilità ambientale e sociale. L’arrivo di questo treno al terminal intermodale, acquistato da Dpa definitivamente nel 2021, rappresenta un tassello di assoluta rilevanza per le Marche e per l’intero sistema logistico regionale e interregionale". Riconoscendone centralità e posizione strategica, Rfi ha preso in affitto un’area del terminal di Dpa "per realizzare il primo hub destinato a deposito di materiali per la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria". Ciò si affianca alla fondamentale attività per cui il terminal è predisposto: arrivo e partenza di treni con carico e scarico di merci sui sei binari di Dpa.