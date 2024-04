Svuotano la cassaforte: portano via i gioielli

Colpo grosso a Marzocca dove ignoti hanno messo a segno un colpo venerdì. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i proprietari che, una volta rientrati in casa hanno trovato l’appartamento messo a soqquadro dai malviventi. "Sono uscita di casa alle 6.30, mia madre è rientrata alle 8. In un’ora e mezzo ci hanno svaligiato casa. Hanno disattivato l’allarme – il post della proprietaria sul gruppo ‘Furti e segnalazioni Senigallia’ -. Sono entrati smontando una porta finestra blindata. All’interno probabilmente grazie a un metal detector sono andati a colpo sicuro. Cassaforte aperta con fiamma ossidrica e totalmente svuotata. Piano superiore camere messe a soqquadro e gioielli nel comò portati via, soffitta piena di roba, scatole e scatoloni aperti uno a uno e rubata un’altra cassetta di oggetti di valore".

I proprietari hanno subito dato l’allarme alla polizia intervenuta sul posto per i rilievi. La cassaforte è stata aperta con l’ausilio di un frollino. Si tratta probabilmente di una banda di professionisti che in breve tempo sono riusciti a rubare quanto di valore presente nell’abitazione. Il bottino ammonta a migliaia di euro. Si tratta del secondo furto in cinque giorni ai danni di un’abitazione sita in una frazione della spiaggia di velluto. I ladri hanno colpito anche in un’abitazione di Scapezzano dove, anche in quel caso, il furto è stato portato a termine in poco più di un’ora. Le modalità sono le stesse di quello di Marzocca che ha fruttato ai ladri un ingente bottino.

Dopo due settimane di stop, i ladri sono tornati a prendere di mira l’hinterland della spiaggia di velluto, dove, per arginare il fenomeno dei furti in abitazione, le forze dell’ordine avevano messo in atto un mirato controllo sul territorio. Ladri che nei giorni scorsi hanno tentato un colpo anche nella frazione di Sant’Angelo dove hanno preso di mira un’abitazione isolata. Anche in questo caso hanno agito mentre i proprietari non erano in casa, ma hanno probabilmente rinunciato al colpo, vedendoli rientrare. Al loro avviso hanno infatti trovato una delle serrande sul retro della casa, danneggiata nell’intento di alzarla per introdursi e ripulire l’abitazione. Il consiglio delle forze dell’ordine, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, è quello di chiudere sempre le finestre e di attivare l’allarme se presente, soprattutto se si tratta di abitazioni isolate.