Swing nordamericano e jazz con il "Simone Grassi Trio"

C’è il "Simone Grassi Trio" stasera (dalle 20,30) al Brema bistrot di via Salvemini. Al centro dello spettacolo la grande tradizione del swing nordamericano cantato e i colori più morbidi e avvolgenti del jazz. Un concerto che ti porta altrove, senza scomodare atmosfere vintage o un certo folklore in voga: la loro esibizione omaggia e celebra, con pasta interpretativa del tutto originale, le più belle e curiose composizioni di Jimmy Van Heusen, Matt Dennis, Frank Loesser - per citare alcuni dei loro preferiti… - autori che hanno scritto per voci e personalità altrettanto iconiche quali Dean Martin, Tony Bennet, Frank Sinatra e tutta la famiglia dei grandi crooners statunitensi. Il loro repertorio è costruito attraverso una ricerca attenta di perle musicali rare e sorprendenti, ballad e canzoni che brillano nel canzoniere delle così dette "saloon songs".

La performance di questa band è inoltre un mix spassoso di live music e recital, una tensione comunicativa cercata costruendo di canzone in canzone complicità e sorrisi con il pubblico. Il talento di questa band è quella di piacere a platee vaste e variegate: piace nella sua formula originale alle istituzioni (hanno suonato in quintetto al completo per i Consolati Italiani di Smirne e Versavia), piace al mondo istituzionale della moda e incantano chiunque, quando le luci si abbassano e a pochi metri dai tavolini la loro musica solleva brindisi creando un mood perfetto per la convivialitá garbata, per un’uscita romantica e per chi è in cerca di buona musica. Quella non gridata. Info: 333 2001310.

sa. fe.