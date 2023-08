Swing tutto da ballare al Jamboree Arriva la Abbey Town Jump Orchestra

Un grande ritorno al ‘Summer Jamboree’ di Senigallia. Sul palco centrale in piazza Garibaldi stasera (ore 21.30) saliranno i ventidue elementi della Abbey Town Jump Orchestra, protagonista principale della ‘Summer Jamboree Rock’n’roll Revue’. L’Orchestra nasce nel 1998 per volontà di un gruppo di giovani musicisti provenienti da esperienze diverse, ma accomunati da una spiccata passione per il jazz. Si indirizza sin da subito verso composizioni per big band tipicamente americane, sviluppando un repertorio che spazia dai classici di Duke Ellington e Count Basie a brani contemporanei come quelli del celebre compositore e sassofonista Bob Mintzer.

Il genere proposto prende spunto quindi da tutte le ramificazioni del jazz, dallo swing e dal be bop fino al latin e al funky. L’Abbey Town Jazz Orchestra è diretta da Kyle Gregory, trombettista statunitense già direttore della Third Eye Big Band di Verona.

Musica da ascoltare e da ballare, insomma, come quella che risuonerà ai giardini della Rocca Roveresca, dove si esibiranno gli Hellcats (ore 20) e The Good Fellas (ore 23). Per i primi l’occasione è importante, visto che la popolare band festeggia il trentennale della carriera. Un gruppo composto da veri e propri veterani del rock and roll, che dal vivo danno il meglio di sè. Poco da dire su The Good Fellas, l’house band del Summer Jamboree, meglio conosciuta come ‘i Gangster dello Swing’, che da più di venticinque anni prende poco seriamente sé stessa e molto seriamente la musica, quella dell’Italia e dell’America degli anni ‘40 e ‘50. I giardini della Rocca ospiteranno anche una lezione di ballo gratuita (ore 18) e, dalle ore 19, i dj-set di Lola Terry, Houserockin’ Chris, Cannonball e Vangelis. Sul palco centrale, sempre dalle ore 19, ci sarà spazio anche per i dj Voodoo Doll, At’s Crazy Record Hop e Rocketeer.

Alla Rotonda a Mare le 23.59 segneranno l’inizio della ‘Summer Jamboree Dj Parade’. Immancabili gli appuntamenti all’Hawaiian Beach sul lungomare Mameli, dalle ore 10 alle 19, con i dj Giusy Wild, Buddy, Elliot Kirby, Jay Cee e Boppin’ Bangles, e al Mascalzone sul lungomare Alighieri, con Mickey Melodies, Big Ten Inch, Terry Elliot e Muffin Man. Tra gli altri eventi della giornata, il ‘Walk-In Tattoo’ al Foro Annonario, dalle ore 16, un vero paradiso per gli amanti dei tatuaggi. Piazza Simoncelli come di consueto ospiterà le auto d’epoca ‘made in USA’, mentre tra i giardini della Rocca, piazza Manni e piazza del Duca si potrà visitare il mercatino vintage.