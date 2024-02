"Symphonika on the Rock" alle Muse

Unire rock e musica classica per regalare emozioni ‘inedite’ a un pubblico trasversale, travalicando i confini dei generi, che spesso altro non sono che confini, limiti. L’idea non è certo nuova, ma ‘Symphonika on the Rock’, in scena domani (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona, la ripropone con forza ed entusiasmo.

L’originale show rivisita in chiave sinfonica alcuni dei più grandi successi della storia mondiale della musica rock. Capolavori firmati da Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Deep Purple, AC/DC, Queen, Scorpions, Guns n’ Roses, Europe... Le leggendarie hits di questi eccezionali gruppi rivivono in una nuova dimensione, con uno straordinario impatto live, sia audio che video, anche grazie alla presenza di un’orchestra composta da ben venticinque elementi, una band rock con ottimi musicisti (tra cui alcuni arrivati tramite accuratissime audizioni) e le voci dei cantanti Fabio Dessi e Letizia Merlo.

Inoltre alcune tappe del tour sono impreziosite da ospiti a sorpresa, cantanti e chitarristi, che intervengono in alcuni brani ‘interpretando’ personaggi chiave di band come i già citati Queen (e qui il riferimento non può che essere l’indimenticato Freddie Mercury), AC/DC o Guns N’ Roses. A conferma dell’elevato livello qualitativo che caratterizza ‘Symphonika on the Rock’ c’è il fatto che il progetto si sta rapidamente espandendo, in Europa e non solo: nel 2024, oltre a tante città italiane, sono già programmati appuntamenti in Slovenia e in Croazia, e presto verranno annunciate altre tappe. L’idea è nata qualche anno fa, e nell’arco di pochi mesi si è concretizzata in questo mega show che porta a teatro diverse generazioni e vari tipi di pubblico, ansiosi di ascoltare questo grande tributo alle leggende del rock.

Lo spettacolo è prodotto e realizzato da Into The Music Production con gli arrangiamenti di Nicola Savio e Fabrizio Castania. Tutto il calendario del tour, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito ufficiale www.symphonika.net. Nello show i momenti rock adrenalinici si alternano a parentesi acustiche di maggiore intensità emotiva e le luci laser, insieme ai ledwall e alle proiezioni, creano un’atmosfera magica in cui lo spettatore può rivivere la grande epoca d’oro del rock e per qualche ora tornare indietro nel tempo. Un evento di grande impatto visivo e sonoro che porta nei teatri emozioni e tanta energia.