T-red, piogge di multe arrivate anche ai turisti

T-red, le proteste dei turisti: "Abbiamo preso la multa appena arrivati a Senigallia". Continua la pioggia di multe : in quattro mesi si stimano sanzioni per 600 mila euro.

"Appena arrivati in città abbiamo beccato una multa – scrive un turista sui social – un bel biglietto da visita per chi viene in città per la prima volta". Il post ha scatenato una pioggia di commenti contro il t-red di via Mercantini, già tanto odiato dai senigalliesi. Ma a sorpresa, tra i commenti sono comparsi altri post di turisti sanzionati nello stesso incrocio. Tanti anche i senigalliesi che dicono di non percorrere più quel tratto di strada per evitare di trovarsi, dopo qualche mese, una multa salata da pagare per evitare un ulteriore rincaro.

A trovarsi a sorpresa un aumento sono stati diversi automobilisti a cui la sanzione è stata recapitata via pec, rincarata ulteriormente a causa del mancato controllo della posta certificata. Un altro incrocio nel mirino, in quanto regolato da un t-red è quello di via Cilea dove domenica, complice il sole, si è creata una lunga coda per via delle auto dirette verso il lungomare Mameli. Lo stesso incrocio dove in estate, dopo l’installazione del t-red, si forma una coda costante.